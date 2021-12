Torcedores enfeitam as ruas de Salvador para vibrar pela seleção

Por mais que na última edição da Copa do Mundo a Alemanha tenha pintado o sete contra o Brasil, nada disso impede a torcida baiana de colorir as ruas de Salvador, com verde e amarelo, para renovar a esperança no hexacampeonato mundial na Rússia em 2018.

Decorada de uma ponta a outra com bandeiras e fitas nas cores do País, a rua Virgílio Gonçalves, no bairro do Pero Vaz, transmite a expectativa do torcedor em ver a Seleção largar bem rumo ao título mundial. Símbolos desse sentimento, bandeirolas e fitas tremulam em outros bairros como Pirajá, Calçada e Lobato.

A confiança da população na equipe de Tite fica ainda mais evidente no placar elástico esperado pelos moradores para a estreia do Brasil contra a Suíça, hoje, às 15h. O menor resultado dado nos palpites é um 2 a 1 para o Brasil, mas tem gente apostando até em uma goleada histórica.

"Nada de 2 a 1, vai ser 4 a 0", previu o garoto Weslei Bonfim, 7, residente no Lobato, corrigindo palpite da tia Alessandra Bonfim. "Eu estou esperando ser 3 a 0 para o Brasil", concordou Leôncio Júnior, lojista na Calçada. De olho na venda casada com a Copa, Júnior torce para o Brasil já começar a primeira fase da competição atropelando os adversários na Rússia. Bons resultados vão refletir nas vendas, segundo raciocinou o empresário.

Em outras lojas, vendedores disseram que mercadorias como televisores e camisas da Seleção não estavam saindo dentro da projeção esperada. A maior procura esteve relacionada a materiais como tinta, bandeirolas e fitas.

Sem dúvida, um desses compradores foi o pintor Ubiraci Vieira. Junto com outros vizinhos, há 15 dias ele se prontificou a investir do próprio bolso na ornamentação da Rua do Amparo, no Lobato. Ele mesmo pintou a bandeira do Brasil na parede externa de casa.

"É o amor pela Seleção que faz a gente gastar dinheiro nisso aqui", concluiu Ubiraci, depois de comentar que a crise econômica no país o afastou da compra de uma tevê nova.

O pintor Ubiraci Vieira dá tinta e incentivo para a Copa

Confiança

Ninguém admite sequer o empate contra os suíços, na certeza de que Tite acertou a equipe e esta tem potencial para defenestrar qualquer sombra de dúvida que ainda paire dos 7 a 1 sofridos contra a Alemanha, em 2014. Esse otimismo reside com moradores da rua Virgílio Gonçalves, no Pero Vaz, a mais colorida entre as fotografadas por A TARDE e onde a torcida vai ver o jogo na calçada.

Como nos outros locais, a decoração vale também para a festa junina, que coincide com o período da Copa. Preços, quantidade de materiais e de voluntários para pagar a conta variaram de acordo com a dimensão da rua. Situada em uma travessa de cerca de 150 metros, a rua 15 de Novembro, em Pirajá, precisou de um investimento de cerca de R$ 350 nos materiais decorativos.

"Uns 60 moradores ajudaram. Uns deram cinco reais, outros dois ou até cinquenta centavos", explicou o segurança Hader Reis. Algumas decorações ainda passariam por retoques antes da partida, como a da rua Virgílio Gonçalves. "Fazemos isso por causa de carros passando e da chuva. Senão apaga a tinta", explicou a autônoma Adalci Brandão, referindo-se ao fato da bandeira ser pintada na pista.

Ainda na Virgílio Gonçalves, onde ela reside, foi criada uma comissão de líderes para o mutirão. Compõem o grupo Adalci, seu marido Eraldo Carneiro, o estivador Ricardo Rasteli e o comerciante Carlos Eduardo, dentre outros moradores.

Batendo à porta de vizinhos, a comissão obteve os recursos, prática seguida em outros bairros. "Moradores sem dinheiro entraram com a mão de obra", revelou Carlos Eduardo. Cauteloso, ele previu placar apertado de 2 a 1 para o Brasil.

Comerciantes preparam a decoração na Rua Barão de Cotegipe, na Calçada

