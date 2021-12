Torcedores elegem Fred pior jogador do Brasil, diz Datafolha

A maré não está para peixe para o atacante Fred, como diz o ditado popular. Ele marcou apenas um gol em quatro jogos, deu nove chutes em direção a rede adversária e fez 39 passes certos durante a Copa do Mundo.

Com esse desempenho, o centroavante foi considerado o pior jogador da Seleção Brasileira, de acordo com a Datafolha. O instituto ouviu 2.857 pessoas entre 1º e 2 de julho e 21% escolheram Fred de forma espontânea (sem ter o nome do atleta citado) para o "papel" de pior desempenho.

A diferença entre ele e os outros jogadores é grande. O segundo colocado foi o atacante Hulk (9%), o lateral direito Daniel Alves (6%), o volante Paulinho (4%) e o lateral esquerdo Marcelo (3%). Um terço dos entrevistados não soube responder a pergunta e 15% disseram "nenhum".

Já Neymar, que marcou quatro gols, foi eleito o melhor da seleção com 56% dos votos. Em seguida vem o goleiro Júlio César (10%), o zagueiro David Luiz (8%) e Hulk (5%). A aprovação de Neymar é maior no Nordeste (60%).

