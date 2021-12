Torcedores da Suíça já colorem as ruas de Salvador

Depois de holandeses, espanhóis, alemães e portugueses, Salvador deve ser invadida por cerca de cinco mil torcedores suíços, estima o consulado daquele país na capital baiana. Desde a quarta-feira, 18, dois dias antes do jogo entre Suíça e França, nesta sexta-feira, 20, já era possível avistá-los aos grupos nas ruas do Pelourinho.



Caracterizados com a tradicional cor vermelha da bandeira do país, que também carrega uma cruz branca como símbolo, aos poucos os suíços estão chegando de Brasília, onde a seleção venceu o Equador por 2 a 1, na partida de estreia na Copa.



Entre os turistas, A TARDE encontrou um grupo ciceroneado pelo guia Peter Fahrni, 45, radicado na Bahia há oito anos, depois ter dado baixa no serviço militar de seu país. Contratado pelo grupo um ano antes da Copa, Fahrni nem de longe lembra o típico suíço: reservado.



Diga-se de passagem, não fosse pela intervenção do guia, seria até difícil produzir essa reportagem, já que os suíços abordados por A TARDE, mesmo a passeio, alegavam falta de tempo para um rápida entrevista de, no máximo, dez minutos.



"Durante a estada deles aqui, vou tentar fazê-los conhecer um pouco da cultura e da culinária local. Quero que experimentem uma moqueca", revelou Fahrni, que aproveitou o dia para visitar pontos históricos.



Impressões



Pela primeira vez na Bahia, o casal Dagwod e Hanspele Giger, ambos com 58 anos, aproveitou a Copa como um pretexto para fazer novos amigos, os quais conheceram por dividirem a mesma agência de viagem.



Aposentado, Hanspele se disse impressionado com as familiaridades entre os povos baiano e africano. "Parece uma pequena porção da África. Só que um pouco mais rica", avaliou.

Quanto ao jogo, para o executivo Cristoph Peter, 47 anos, tende a ser uma partida "parelha", já que as duas seleções se conhecem. "Estou torcendo para ganharmos por 2 a 1, claro. Mas, na verdade, tudo indica que, pelo grau de conhecimento das duas equipes, será empate", cravou.

