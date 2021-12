Torcedores criam personagens para tentar ver a seleção

As crianças que invadiram o gramado da Granja Comary repercutiram na mídia. Mas os pequenos não foram os únicos torcedores a inventar artimanhas para driblar a segurança e se aproximar da Seleção Brasileira.

Um homem fingiu ser um entregador de pizza em Fortaleza, onde o Brasil jogou duas vezes na Copa do Mundo. Ele, que sabia o número do quarto dos atletas, queria entregar as pizzas para os comandados de Luiz Felipe Scolari. Mas os seguranças perceberam a farsa, já que os jogadores têm uma dieta controlada.

Em outra cidade-sede da Copa, uma torcedora se arrumou, retocou a maquiagem e disse que iria visitar o "marido" David Luiz na concentração do Brasil. O problema é que o zagueiro não é casado. Então, ficou fácil para os seguranças descobrirem a mentira.

