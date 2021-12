Torcedores baianos marcam presença em Brasília

Pouco vistos nos jogos anteriores da Seleção Brasileira, em São Paulo e Fortaleza, os torcedores baianos apareceram com força em Brasília, exibindo as cores do estado e de seus times do coração.



Destaque para aqueles que, com a típica ginga baiana, conseguiram um lugar no Mané Garrincha de última hora. Foi o caso do estudante Jeferson Marinho, de 24 anos, que na semana passada ficou até de madrugada no site da Fifa para aproveitar a última leva de ingressos para a partida.



"Valeu totalmente a pena. Aí, foi só pegar o buzu de Barreiras (onde mora, a 650 km do Distrito Federal), avisar os amigos daqui que eu estava chegando e pronto", contou Jeferson em entrevista à reportagem de A TARDE, com o rosto todo pintado - de um lado, a bandeira brasileira; do outro, a baiana.



Também asseguraram seus postos nos instantes finais o engenheiro civil Rafael Veloso, de Salvador, e o estudante Neidson dos Santos, de Feira de Santana. Este último trouxe mais quatro parceiros que o ajudavam a carregar duas bandeiras do Bahia. "A energia tricolor vai contagiar a Seleção. Vamos gritar muito Bora Baheeeeea!", empolgou-se a amiga Lorena.



Da mesma paixão compartilhavam o defensor público André dos Santos, seu pai, José Eduardo e o amigo Ciro José. Todos eles, soteropolitanos, vestiam a camisa amarela do Bahia, em homenagem ao time canarinho. Combinação que eles tinham certeza de que daria certo para a Seleção.

