Torcedores aguardam início de jogo entre Brasil e Itália

Os torcedores estão concentrados nas imediações da Arena Fonte Nova (Dique do Tororó) e aguardam o início da partida entre a Seleção Brasileira e a Esquadra Azzurra, pela Copa das Confederações, que começa às 16h deste sábado.

Vestidos com a clássica camisa verde e amarela, os torcedores assistiram a um "espetáculo" informal de embaixadinhas, protagonizado por Jacozinho de Alagoas. Quem também aproveitou para entrevistar a torcida foi o apresentador Ronald Rios, que integra a equipe do CQC.

Uma das torcedoras mais animadas era Regina Marinho, que é mãe do zagueiro David Luiz, uma das dúvidas da partida por conta de uma fratura no nariz, sofrida no jogo contra o México.

Questionada se o filho será substituído pelo baiano Dante, Regina disse que os dois podem estar em campo ao mesmo tempo, com David jogando como volante.

"Falei com David há uns cinco minutos, mas ele não me fala se vai jogar ou não. Estou torcendo por um placar de 3 a 1", revela a mãe torcedora, que estava acompanhada por um grupo de 16 pessoas fantasiadas com as cores verde e amarela.

Protesto - O jogo também servirá para o engenheiro Joaquim Lima, de 31 anos, realizar o seu protesto. Vestindo uma faixa com os dizeres "Fora MGF!" - em referência ao presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho -, o torcedor também vai tentar entrar no estádio com um cartaz escrito em inglês, em que diz: "Cinco anos atrás, aqui, neste mesmo lugar, sete pessoas morreram. R$ 698 milhões foram gastos para construir este estádio. Os culpados estão livres, ninguém foi preso, pense sobre isso".

Questionado sobre o protesto pessoal, Joaquim afirmou que não conhecia nenhuma vítima da tragédia da antiga Fonte Nova, mas cobra das autoridades a punição para os culpados. "Este é um lembrete, já que este estádio só está aqui porque sete pessoas morreram. Já o 'Fora MGF' é um protesto contra a diretoria do Bahia, a falta de pagamento e do FGTS. Não podemos ter mais dirigentes como ele: ditador e mau caráter", denuncia o torcedor.

