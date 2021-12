Torcedor invade campo no jogo da Fonte Nova; assista a vídeo

Um torcedor, vestindo uma camiseta com um slogan em inglês que dizia "Salvem as Crianças da Favela", invadiu o campo no jogo da Bélgica contra os Estados Unidos, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta terça-feira, 1º, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A invasão aconteceu ainda no primeiro tempo e o invasor cruzou todo o campo até ser detido pelos seguranças da arena. Veja as imagens abaixo:

