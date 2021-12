"Todos as partidas da Alemanha a partir de agora são finais", diz Neuer

O goleiro e capitão da Alemanha, Manuel Neuer, afirmou nesta terça-feira, 19, que a partir de agora a equipe deve encarar todas as partidas como finais na Copa do Mundo da Rússia-2018.

A 'Mannschaft' está pressionada depois de estrear com derrota contra o México (1-0), pelo Grupo F.

Os alemães enfrentarão a Suécia no sábado em Sochi, antes de da terceira partida contra a Coreia do Sul em Kazan. A equipe está muito pressionada porque os suecos venceram os sul-coreanos (1-0) na primeira rodada.

"A partir de agora, todas as partidas que temos sãos finais. Os jogadores têm que mostrar que podem fazer, mas estamos convencidos de que podemos conseguir", afirmou Neuer.

"Reclamar do que aconteceu não vai mudar as coisas, todos sabemos disso. Temos que deixar para trás o mais rápido possível", disse o goleiro do Bayern de Munique.

