Titulares vencem reservas por 2 a 0 em treino da seleção

O primeiro coletivo da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo terminou com vitória dos titulares, mesmo que eles não tenham contado com o zagueiro Thiago Silva. Na manhã deste sábado, 31, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o capitão da equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou entre os reservas, que perderam por 2 a 0, com gols do meia Oscar e do atacante Neymar. Já o meia-atacante Bernard deixou a atividade antes do fim por causa de dores no tornozelo direito.

A formação titular teve: Julio César; Daniel Alves, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar. Os reservas foram escalados com: Jefferson; Maicon, Thiago Silva, Henrique e Maxwell; Fernandinho, Hernanes, Ramires, Willian e Bernard; Jô.

<GALERIA ID=19229/>

Depois, na segunda parte da atividade, Felipão realizou algumas mudanças no time. Henrique e Willian entraram no time titular, substituindo Dante e Hulk, respectivamente. Além disso, Victor substituiu Jefferson como goleiro da equipe reserva.

Thiago Silva foi poupado de dois treinamentos nesta semana na Granja Comary e também deixou um terceiro antes do fim. Assim, ainda mais após ser reserva no coletivo, é o principal favorito a ficar fora do amistoso de terça-feira com o Panamá, ainda mais que Felipão adiantou, durante a semana, que até quatro jogadores poderiam ser poupados do duelo no Serra Dourada.

O coletivo deste sábado foi disputado em ritmo intenso e com forte marcação, o que inclusive provocou um choque entre Bernard e Paulinho. A pancada teve seus efeitos no segundo tempo da atividade, tanto que o meia-atacante deixou o coletivo antes do fim, em razão das dores no tornozelo direito e recebeu atendimento médico. E, para equilibrar os times, Felipão sacou Oscar dos titulares, deixando as duas equipes com dez jogadores.

Os reservas até criaram as primeiras chances de gol, perdidas por Willian e Jô, mas logo os titulares se impuseram com forte marcação na saída de bola, e abriram o placar, com Oscar, que concluiu uma bela jogada de Hulk, que pedalou para cima de Maxwell antes de cruzar. E o próprio Hulk quase marcou um belo gol, numa finalização em que Jefferson fez grande defesa. Já o segundo gol foi marcado por Neymar, que tocou a bola por baixo das pernas de Jefferson para fazer 2 a 0.

Na segunda parte da atividade, após as alterações, os reservas apresentaram maior volume de jogo, novamente com a boa atuação de Hulk. Mas não saíram mais gols e o primeiro coletivo da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo terminou, após aproximadamente 50 minutos, com a vitória dos titulares por 2 a 0.

A seleção brasileira volta a treinar na manhã deste domingo na Granja Comary. Depois, no período da noite, os jogadores viajam para Goiânia, onde vão enfrentar o Panamá, na próxima terça-feira, no Serra Dourada, no primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo.

