Titular, Forlán faz 100 jogos pelo Uruguai em Salvador

Reserva na partida contra a Espanha, entrando apenas no segundo tempo, Forlán volta a ser titular na seleção uruguaia nesta quinta-feira, 20, às 19 horas em Salvador na Arena Fonte Nova, no jogo decisivo contra a Nigéria pela segunda rodada do grupo.

A partida terá uma motivação especial para Forlán. O atacante de 34 anos chega a marca de 100 jogos pela Celeste. O jogador diz nunca ter imaginado atingir tal marca.

"Dá um orgulho chegar a essa quantidade de jogos. É uma coisa que nunca imaginei. Tenho muito orgulho de vestir a camisa celeste. Mas tenho que viver o jogo (contra a Nigéria), o que ele significa. É uma partida fundamental para nós, a oportunidade de nos classificar".

Vivendo uma 'seca' de gols no Uruguai, sem marcar um tento pela seleção há mais de um ano, o atacante pode se inspirar em um dado do passado bem recente para acabar com marca negativa.

É que Forlán já fez um gol na Arena Fonte Nova, no empate em 2 a 2 do Internacional, sua equipe, com o Vitória, na primeira rodada do campeonato brasileiro de 2013.

"É verdade, joguei aqui e tive oportunidade de marcar. Nesse jogo, não começamos muito bem, mas nos recuperamos. O campo aqui é muito bom, todos os campos estão muito bonitos".

adblock ativo