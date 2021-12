Time de Portugal volta a Lisboa e é recebido com festa

O melhor jogador do mundo no ano passado não rendeu o esperado e não conseguiu levar seu time sequer às oitavas de final da Copa. Mesmo assim, porém, a seleção portuguesa foi recebida com festa na manhã deste sábado em Lisboa. Cristiano Ronaldo, inclusive, foi um dos jogadores mais festejados pelas dezenas de pessoas presentes ao aeroporto.

O craque do Real Madrid chegou a Lisboa calado e não quis falar com a imprensa. Apenas acenou para os torcedores que gritavam seu nome. Ronaldo estava com o olho esquerdo roxo, mas não há informações sobre os motivos. Ele seguiu diretamente para um taxi, enquanto a maioria dos jogadores foi recepcionada por familiares.

Além de Cristiano Ronaldo, outro jogador que recebeu forte apoio da torcida foi o goleiro Beto, que começou a Copa do Mundo como reserva, mas jogou diante de Estados Unidos e Gana. O jogador do Sevilla sofreu uma lesão na última partida de Portugal no Mundial, precisou ser substituído e saiu de campo chorando. Foi ele também um dos atletas que mais se abalaram com a eliminação.

Outro jogador de renome no elenco, Nani agradeceu o apoio dos portugueses. "O meu muito obrigado a estes torcedores por nos terem vindo receber desta maneira. Infelizmente não conseguimos dar a alegria que tantos queriam... O futebol é mesmo assim. Agora vamos continuar a trabalhar para que os próximos anos sejam melhores. É muito bom saber que os portugueses estão conosco", disse o atacante do Manchester United.

