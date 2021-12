Thiago Silva deve ser poupado de amistoso, Bernard sente dor

O zagueiro Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, treinou com os reservas neste sábado e deve ser poupado do amistoso do dia 3 de junho contra o Panamá, enquanto Bernard deixou a atividade mais cedo por sentir dores no tornozelo, mas sofreu "apenas uma pancada".



Pouco depois da atividade, o técnico Luiz Felipe Scolari deixou entender em entrevista ao canal Fox Sports que o capitão não viajaria a Goiânia para disputar a partida contra os panamenhos.



"Thiago está fazendo um trabalho de recuperação e equilíbrio das duas pernas, que tem uma situação de pequeno desnível. Temos dois jogos amistosos e é preferível que a gente o use em melhores condições ou quase no seu ideal a partir do segundo amistoso. É um jogador que não vamos fazer com que viaje conosco e que tem um trabalho diferente", disse Luiz Felipe Scolari à emissora.



O zagueiro do Paris Saint-Germain já havia sido poupado dos treinos de quarta-feira e sexta-feira à tarde.



Na quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari deixou escapar em entrevista à rede Bandeirantes que "até quatro jogadores" poderiam ficar fora deste primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo.



Com exceção de Thiago Silva, todos os jogadores que começaram jogando na final da Copa das Confederações (vitória por 3 a 0 sobre a Espanha, em 1º de julho do ano passado) atuaram entre os titulares, que venceram por 2 a 0, com gols de Oscar e Neymar.



A equipe titular foi a campo com: Júlio César - Daniel Alves, Dante, David Luiz, Marcelo - Paulinho, Luiz Gustavo - Hulk, Oscar, Neymar e Fred. No intervalo, Felipão trocou Hulk por Willian e Dante por Henrique.



Bernard se machucou no final do primeiro tempo do coletivo, o primeiro realizado em campo inteiro nesta preparação para a Copa do Mundo, após receber uma entrada dura de Paulinho, e precisou deixar o gramado no início da segunda etapa.



'Caçula' da seleção, o meia de 21 anos já tinha levado a pior em duas ocasiões, sendo atingido por Neymar na quarta-feira e Daniel Alves na sexta. Visivelmente abatido, ele deixou o campo mancando, com uma bolsa de gelo no tornozelo, mas a assessoria de imprensa da CBF tratou de tranquilizar os torcedores ao afirmar que o meia do Shakhtar tinha sofrido "apenas uma pancada".



Golaço de Neymar Com a saída de Bernard, Oscar também precisou deixar a atividade mais cedo para deixar as equipes com o mesmo número de atletas em campo.



Um dos maiores destaques do coletivo foi Hulk, que jogou bem, tanto com os titulares quanto com os reservas.



No primeiro tempo, o atacante do Zenit São Petersburgo fez linda jogada pela direita, pedalou na frente de Henrique e cruzou rasteiro para Oscar bater de primeira no ângulo de Jefferson.



Na segunda etapa, já com os reservas, soltou uma bomba que obrigou o Júlio César a fazer grande defesa.



Os titulares, porém, ampliaram o marcador com um golaço de Neymar. A jogada começou com Marcelo, que tocou para Oscar lançar o camisa 10.



Neymar dominou com categoria, perto da pequena área, e acertou um lindo chute colocado, praticamente sem ângulo. O toque foi tão sutil que parecia tacada de sinuca.

adblock ativo