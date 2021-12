Thiago Silva, David Luiz e Maxwell são poupados de treino

Embaixo da forte chuva que caía em Teresópolis e com uma temperatura de 15º C, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou, na tarde desta quarta-feira, 28, o segundo treino com bola da Seleção Brasileira desde a apresentação dos jogadores, que aconteceu na última segunda.

Os zagueiros Thiago Silva e David Luiz e o lateral esquerdo Maxwell não foram a campo: os três fizeram trabalho de reforço muscular na academia, mas não preocupam.

Na primeira parte da atividade, os jogadores de linha fizeram um treino físico e deram voltas ao redor do campo 2 da Granja Comary. O meia Oscar, que desmentiu os boatos sobre seu possível corte por lesão, participou normalmente do treino.

Na sequência, Felipão dividiu os jogadores em dois grupos e orientou um treino de dois toques em campo reduzido. Enquanto isso, os goleiros Júlio César, Jefferson e Victor fizeram trabalho específico.

O segundo treinamento desta quarta durou cerca de 1h30. Nesta quinta, 29, a equipe volta a trabalhar em dois períodos. Na manhã, as atividades começarão às 9h45 (de Brasília). Já à tarde, o treino está marcado para as 15h45 (de Brasília).

