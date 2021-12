Thiago revela meta ousada da defesa: 'não sofrer gols'

O zagueiro e capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, revelou nesta quarta-feira, 4, uma meta ousada para a elogiada defesa da equipe na Copa do Mundo: não levar um gol sequer. O feito, jamais conseguido pelo Brasil em Mundiais, garantiria a presença da equipe na final de 13 de julho no Maracanã devido à boa qualidade dos atacantes, segundo o jogador.

"A gente sabe que se não levar gols a possibilidade de ganhar os jogos de 1 x 0 é muito grande, porque a qualidade dos nossos atacantes é diferente", disse o zagueiro do Paris St. Germain em entrevista coletiva após treino da seleção no centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis (RJ). "Tenho confiança total em todos os jogadores do setor defensivo, e espero estar certo nessa numeração de gols para que a gente possa chegar na tão sonhada final e ganhar", acrescentou.

Ao contrário de times passados, em que o ataque poderoso compensava a fragilidade defensiva do Brasil, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem em sua linha de trás um dos pontos fortes para a disputa do Mundial.

Foram três gols sofridos em cinco jogos da Copa das Confederações, torneio conquistado pelo Brasil no ano passado com vitórias em todas as partidas, incluindo um 3 x 0 sobre a campeão mundial Espanha na final no Maracanã.

Grandes nomes como Pelé e Rivellino colocam a defesa brasileira como o melhor setor da equipe, mesmo com a presença de um jogador como Neymar no ataque. Thiago Silva forma a defesa da seleção ao lado de David Luiz, que depois do Mundial será seu companheiro de zaga também no PSG, além dos laterais Marcelo e Daniel Alves e do goleiro Julio Cesar.

A defesa do Brasil destacou-se nas conquistas das Copas de 1994 e 2002, justamente quando o time era treinado por Carlos Alberto Parreira, atual coordenador técnico do time, e o próprio Felipão. Na conquista do tetra, nos EUA, foram três gols sofridos em sete jogos, enquanto o quinto título mundial foi conquistado com quatro gols sofridos.

Thiago Silva, de 29 anos, citou o exemplo do Atlético de Madri, que conquistou o Campeonato Espanhol e chegou à final da Liga dos Campeões na última temporada com um estilo de jogo baseado na força defensiva. "Se a gente tiver nesse caminho, primeiro pensar em defender, com certeza a gente pode ter sucesso na frente", disse o jogador, um dos cinco remanescentes do time que foi eliminado pela Holanda nas quartas de final da Copa de 2010.

Recuperado

O capitão garantiu que estará recuperado do problema físico que o deixou de fora do amistoso de terça-feira contra o Panamá a tempo para o jogo de sexta contra a Sérvia e, em consequência, para a partida de abertura da Copa do Mundo, contra a Croácia, em 12 de junho.

O jogador permaneceu na Granja Comary para ser submetido a trabalhos físicos enquanto a equipe viajou a Goiânia e goleou o Panamá por 4 x 0, no primeiro amistoso de preparação para o Mundial. Os volantes Fernandinho e Paulinho também foram poupados do amistoso e passaram por tratamento no centro de treinamento do Brasil ao lado do capitão do time.

Segundo Thiago Silva, os trabalhos físicos tiveram ótimo resultado nos três e ele estará em forma para o amistoso em São Paulo contra a Sérvia, o último antes do Mundial, e também para a partida de estreia na Copa contra os croatas, também na capital paulista. "Estou me sentindo bem, esses três dias fizeram bem não só para mim, mas para o Fernando e o Paulinho. O ganho de força nosso foi absurdo", disse o zagueiro. "Pode ter certeza que a gente vai estar preparado para esse amistoso e consequentemente para a estreia."

