Thiago Alcântara fica fora da Copa após sofrer lesão

O meia Thiago Alcântara está fora da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, o Bayern de Munique e a seleção espanhola confirmaram que o jogador sofreu um revés no seu processo de recuperação de uma lesão no joelho e não terá condições de atuar no Brasil no próximo mês.

O Bayern de Munique explicou que Thiago Alcântara sofreu uma ruptura no ligamento do joelho direito na última segunda-feira e será submetido a uma cirurgia em breve. O clube explicou que é "impossível" para o jogador de 23 anos participar neste sábado da final da Copa da Alemanha contra o Borussia Dortmund e também da Copa do Mundo.

"É amargo para Thiago. Nós lamentamos por ele", disse o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. "Um jovem jogador que está trabalhando para o seu retorno e para a Copa do Mundo na terra de seu pai (Thiago é filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, campeão mundial em 1994), e de repente os dois sonhos acabam", completou.

Thiago se lesionou pela primeira vez no dia 29 de março, durante o empate do Bayern por 3 a 3 com o Hoffenheim. Depois disso, ele foi operado e vinha se recuperando bem, aumentando as suas esperanças de ter condições de atuar na Copa do Mundo, tanto que chegou se relacionado para o último jogo do seu time no Campeonato Alemão pelo técnico Pep Guardiola, mesmo que não tenha sido aproveitado.

Na sua primeira temporada pelo Bayern, vindo do Barcelona, Thiago impressionou pela sua inteligência e capacidade técnica. Por isso, ele havia sido incluído pelo técnico da seleção da Espanha, Vicente del Bosque, na lista preliminar de 30 jogadores convocados para a Copa do Mundo, mesmo que ainda estivesse se recuperando da lesão. Agora, porém, o jogador voltar a se contundir e está definitivamente fora da Copa do Mundo no Brasil.

