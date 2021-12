Tevê pifa na hora da partida e nigerianos vão torcer em loja

A televisão da Casa da Nigéria, no Pelourinho, pifou justamente no dia da estreia da seleção africana deixando vazias as 20 cadeiras colocadas para receber a torcida de compatriotas.

Sem poder fechar a casa para ver o jogo em outro local, o coordenador M.O. Oyewo se despediu prevendo "um gol nigeriano para cada letra da palavra Taiti".

Por sorte, a equipe rival também aceita grafia do nome com 'h' e, assim, ele pode ajustar os seis gols de ontem, com os quais vibraram outros três compatriotas dispersados pelo Pelô.

Surpreendido com a falha na televisão da Casa da Nigéria, Akani Misbah ligou a da sua loja, na Praça da Sé. Torceu ao lado do estudante Richard Ayodeji e o trabalhador da área de petróleo Taiwo Sanusi, de 36.

Meio sem entender os gritos de gols em dia de folga da Seleção Brasileira, clientes acabaram se unindo aos nigerianos.

Exceto pelo funcionário de Akani, o baiano Leonilton Valsa. "Ele veste a camisa da Nigéria e torce contra? Vai perder a camisa", brincou Akani, feliz com a goleda e já prevendo 2 a 1 da sua seleção contra o Uruguai.

