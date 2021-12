Tetra mundial da Alemanha leva tempero baiano

Otetra mundial leva para a Alemanha um pouco da Bahia. A começar pelo fato de a seleção ter escolhido o estado como base na Copa. Os alemães treinaram e se hospedaram por mais de um mês em Santa Cruz Cabrália.

Ao longo da campanha, todos afirmaram seu encanto com o lugar e disseram que o clima baiano e a bela hospitalidade que tiveram foi essencial para a boa performance do time. Com o título, o artilheiro Thomas Müller declarou: "O que vivemos na Bahia foi inesquecível. Daqui a 20 anos, pretendo reunir com todos os jogadores e voltarmos a Cabrália para reviver tudo o que vivemos lá".

Além da empatia com Cabrália, outros dois elementos culturais baianos marcaram a história alemã na Copa. Ambos ligados a vídeos que se popularizaram na internet. Um deles tinha Schweinsteiger dançando Lepo Lepo, da banda Psirico.

Quem ensinou a dança ao meia foi o coreógrafo carioca Tiburcio, amigo dos jogadores do Bayern de Munique desde 2011. Ontem, Tiburcio estava no Maracanã festejando com a torcida alemã, usando luvas presenteadas pelo goleiro Neuer e vestindo a camisa que Schweinsteiger usou quando ficou no banco de reservas na estreia - vitória alemã na Fonte Nova, por 4 a 0, sobre Portugal.

Hino do Bahia

Sem esconder a euforia e as lágrimas pela conquista dos amigos, Tibúrcio lembrou do episódio da gravação do vídeo do Lepo Lepo. "Já tinha combinado a dança com o Schweinteiger, que queria aprender mais sobre a cultura brasileira. Pensei no Lepo Lepo por ser uma canção bacana e ter tudo a ver com o Carnaval. E, quando lhe ensinei, ele adorou. Disse que queria até dançar em caso de título, mas desistiu. Ficou com medo que isso soasse provocação aos argentinos".

Na sequência, Tiburcio finalizou a lembrança com outro fato de interesse dos baianos. "Naquele dia, quando eu ia ligar a câmera, Schweinsteiger me pediu para gravar o hino do Bahia. Ele me disse que tinha adorado o hino, que era fantástico. Mas, infelizmente, eu não sabia a letra. Então, só gravamos o Lepo Lepo mesmo".

Vale lembrar: o primeiro vídeo dos alemães que bombou foi com Schweinsteiger e Neuer, com camisa do Bahia e cantando o hino tricolor com torcedores.

Com a taça na mão, o lateral-esquerdo Höwerdes declarou: "Foi importante demais o título para que todos os belos momentos que vivemos na Bahia não se perdesse na história".

