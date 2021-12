Teste em placar "prevê" empate entre Brasil e Alemanha

Que o duelo entre Brasil e Alemanha, nesta terça-feira, 8, pela semifinal da Copa do Mundo, será difícil não é novidade para ninguém, mas uma decisão na prorrogação ou pênalti não está nos planos dos brasileiros. Depois do sufoco diante do Chile, o que os torcedores canarinho querem é uma vitória no tempo regulamentar.

Mas esse não foi o cenário "previsto" durante o teste no placar do Mineirão. Ao avaliar o funcionamento do equipamento, técnicos escolheram um empate de 1 x 1 entre Brasil e Alemanha. No teste, o jogo estava com quase 92 minutos, ou seja, na prorrogação. Ao perceber a situação, mudaram o resultado no telão e deixaram apenas as bandeiras das equipes.

O episódio curioso foi registrado pelo jornal "La Nacion".

