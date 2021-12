Técnico mexicano elogia Oscar e nega corpo a corpo em Neymar

Os torcedores brasileiros que vão assistir o jogo do Brasil contra o México nesta terça-feira, 17, na Arena Castelão, às 16 horas, não devem ver o Neymar com uma marcação homem a homem. Pelo menos é o que diz o técnico mexicano Miguel Herrera.

Apesar do dono da camisa 10 ter sido eleito o melhor jogador em campo na partida contra a Croácia, o mexicano disse que ficou impressionado com a atuação de outro brasileiro, o jogador Oscar.

"Não haverá marcação pessoal (no Neymar). Não será corpo a corpo. O melhor jogador do último jogo foi o Oscar. Ele já me impressionou no Chelsea e ainda mais mais neste jogo (contra os croatas na Arena Corinthians) pela atitude", disse Herrera.

Mesmo dizendo que não fará marcação dura em Neymar, Herrera não quer que sua equipe facilite para o quadrado ofensivo do Brasil, que é formado por Oscar, Hulk (que pode não ser escalado por conta de lesão), Neymar e Fred.

"Contra o Brasil, quando estivermos sem a bola, teremos de voltar e forçar a marcação para recuperar a bola. Temos de botar dois, três mexicanos pressionando cada atleta do Brasil", completou.

Oscar fez um gol e participou dos outros dois contra a Croácia (Wander Roberto l VIPCOMM)

