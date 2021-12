Técnico dos EUA posa com camisa do Bahia no Twitter

Depois de recber da diretoria do Bahia uma camisa oficial do time, o técnico Jurgen Klinsmann, dos Estados Unidos, postou uma foto na conta oficial da seleção americana no Twitter, @ussoccer, com o manto tricolor antes da partida dos americanos contra a Bélgica.

Klinsmann e seus comandados esperam contar com o apoio da torcida do Bahia. "O clube local @ecbahia tem as mesmas cores dos Estados Unidos! Fica fácil para as pessoas em Salvador apoiarem @J_Klinsmann & the #USMNT", postaram os americanos.

