Técnico dos EUA elogia Salvador e Copa no Brasil

O técnico da seleção dos EUA, Jürgen Klinsmann, usou as redes sociais e elogiou a população de Salvador e sua hospitalidade. "Salvador, pessoas super amigas e um grande lugar. Que estádio para os fãs dos Estados Unidos amanhã (esta terça, 1º) em Salvador", disse o treinador, que hoje comanda os EUA contra a Bélgica, às 17 horas, na Arena Fonte Nova.

Klinsmann também exaltou as outras cidades-sedes da Copa do Mundo por onde passou. "Grande anfitrião o Brasil! São Paulo, Natal, Manaus, Recife e Salvador. Todos super amigáveis! A vida no Brasil é toda verde e amarela!".

Além dos elogios, o técnico divulgou fotos de Salvador e da Arena Fonte Nova nas redes sociais.

life in Brazil: All green and yellow! Need to beat Belgium tomorrow in order to get even more #USMNT fans down here! pic.twitter.com/PQZXrhyudM