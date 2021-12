Técnico de Camarões aposta em surpresa na despedida da Copa

A seleção de Camarões se despede da Copa do Mundo hoje. Mesmo tendo feito uma campanha conturbada durante a competição, sem ter marcado nenhum gol e já chegando a última rodada sem chances de classificação, os camaroneses veem o confronto com o Brasil como o jogo da redenção no Mundial-2014.



Mesmo confirmando que o Brasil é uma das seleções favoritas ao título, o técnico de Camarões, o alemão Volker Finke, disse ontem que sua equipe vai entrar em campo tentando surpreender, ao menos para deixar uma melhor impressão para seus torcedores no jogo de despedida.



Motivação



"Terminar a Copa do Mundo jogando contra o Brasil, no Brasil, já serve de motivação para todos os jogadores. No entanto, apesar de serem um dos quatro favoritos ao título, a Seleção Brasileira ainda não está classificada e precisa ao menos empatar para seguir na competição. E essa pressão pela necessidade de um resultado, mesmo que seja mínima, pode ser benéfica para nós", disse Finke.



E não é só no espírito que a equipe camaronesa parece estar diferente dos dois jogos anteriores. O time, que vai contar com pelo menos três mudanças, também será diferente daquele que enfrentou a Croácia.



A grande surpresa pode ficar por conta da volta de Eto'o. Mesmo não tendo treinado nos últimos dias, por conta de uma lesão no joelho direito, a expectativa é que o jogador de 33 anos possa ser escalado naquele que deve ser seu último jogo por Camarões.

