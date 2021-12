Técnico da Itália vislumbra 'decisão' antecipada com Uruguai

O técnico da Itália, Cesare Prandelli, vislumbra uma "decisão antecipada" contra o Uruguai, na próxima terça-feira, 24, às 13h, na Arena das Dunas, em Natal. O confronto vai valer a segunda vaga do Grupo D para as oitavas de final da Copa do Mundo - a Azzurra tem a vantagem do empate para passar de fase.

"Será um jogo de vida ou morte, bastante complicado. Itália e Uruguai têm grandes equipes e, certamente, farão um grande jogo. Trata-se de uma decisão", afirmou o técnico italiano após a derrota para a Costa Rica, por 1x0, no início desta sexta, 20, na Arena Pernambuco.

Prandelli evitou responsabilizar o forte calor na Arena Pernambuco pela derrota italiana. O treinador da Azzurra disse que o momento é de recuperar a equipe física e mentalmente.

