Técnico da Itália exalta defesas e postura de Buffon

O técnico Cesare Prandelli saiu em defesa do goleiro Buffon. Herói da conquista do terceiro lugar na Copa das Confederações, quando defendeu três pênaltis após um empate por 2 a 2 no tempo normal e sem gols na prorrogação contra o Uruguai, o capitão italiano tem fama de não ser especialista nas cobranças de pênalti. Mas contra o Uruguai provou o contrário e ganhou moral com o treinador. "Pela manhã, ele dizia aos companheiros que, se fosse para os pênaltis, eles não precisavam se preocupar. Ele disse que ia garantir. E foi o que aconteceu", disse Prandelli.

O comandante da Itália, que deixou o Brasil no domingo mesmo, chegou até a cogitar colocar Marchetti como titular, para dar chance ao goleiro reserva de atuar na competição no País, mas optou mesmo pela experiência do goleiro da Juventus. "Não há muito o que falar. O Buffon é um cara excepcional, que já ganhou tudo e ainda tem a motivação de um menino", contou Prandelli, que espera que seu capitão continue na seleção por muitos anos.

Buffon, por sua vez, mostrou-se bastante irritado com as críticas feitas em seu país após a eliminação para a Espanha na semifinal. No domingo após a partida, desabafou. "Só na Itália acontece isso. Sabemos a memória curta que tem na Itália, isso me deixou muito triste, porque basta ir um pouco atrás e ver que peguei dois de quatro pênaltis contra a Inglaterra na Euro. Agora fui ainda melhor porque senão ninguém se lembra. No fundo, queria chegar a pegar cinco pênaltis em cinco cobranças", contou, de forma irônica.

