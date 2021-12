Técnico da Holanda é contra disputa por 3º lugar na Copa

Enquanto Luiz Felipe Scolari ver o próximo jogo como uma chance de melhorar a imagem, o técnico da adversária do Brasil, a Holanda, Louis Van Gaal não queria disputar a partida. Ele criticou a obrigação de disputar o terceiro lugar do Mundial, já que, na sua avaliação, uma nova derrota nesse duelo pode prejudicar a avaliação de um time que conseguiu chegar entre as quatro melhores equipes em uma competição com 32 participantes.

Van Gaal disse, que a segunda derrota seguida, faz com a seleção volte para casa como perdedor. Para ele, o único válido da Copa do Mundo é a taça. O técnico da Holanda também considera injusto o fato de o Brasil ter um dia a mais para se recuperar, já que a seleção anfitriã jogou na terça e a Holanda na quarta.

Apesar da insatisfação do técnico, o zagueiro De Vrij disse que a equipe vai se esforçar para conquistar o terceiro lugar no Mundial.

