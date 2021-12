Técnico da Holanda despista sobre substituto de De Jong

A Holanda realizou nesta quarta-feira, 2, seu último treino no Rio de Janeiro antes da viagem para Salvador - nesta quinta pela manhã -, onde a equipe enfrenta no próximo sábado a Costa Rica pelas quartas de final da Copa do Mundo. O técnico Van Gaal, porém, despistou sobre a escalação do time titular da Laranja e principalmente sobre o substituto do volante De Jong, que está fora do Mundial por conta de uma lesão na virilha direita.

A atividade holandesa começou com uma reunião do elenco no gramado e um rápido bate-papo entre jogadores e comissão técnica. Em seguida, os atletas realizaram um trabalho físico. Neste momento, Sneijder e Lens ficaram separados do grupo.

Em seguida, Van Gaal realizou um treino tático em campo reduzido, dividindo o grupo de jogadores em dois. Sneijder, que durante o trabalho físico teve um tratamento especial, desta vez participou da atividade. Outro destaque do time na Copa, o atacante Robben, nesta parte do treinamento, passou o tempo correndo no gramado e evitando um desgaste ainda maior no pegado trabalho tático.

Com a ausência de De Jong contra a Costa Rica, Van Gaal tem como opção escalar o também volante De Guzmán. Porém, contra o México, quem o treinador escolheu para substituir De Jong, que deixou o jogo com apenas oito minutos, foi Indi.

Apesar da lesão e de não ter mais condições de jogar a Copa do Mundo, De Jong segue com a delegação no Rio de Janeiro. Na Gávea, o jogador realizou um leve trabalho físico que faz parte do processo de sua recuperação. Após o treino, ele ficou no gramado ao lado do atacante Robben fazendo exercícios para ajudar no retorno aos gramados.

