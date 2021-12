Técnico croata aposta em Brasil pressionado na estreia

O técnico da seleção da Croácia, Niko Kovac, concedeu, nesta quarta-feira, 4, sua primeira entrevista coletiva desde a chegada da equipe ao Brasil na terça, 3. No hotel onde a delegação croata está hospedada, em Salvador, o treinador comentou o jogo de estreia na Copa do Mundo - contra o Brasil, dia 12 de junho, em São Paulo - e disse ter uma estratégia para se aproveitar da pressão sobre a Seleção nos primeiros minutos de jogo.

"O Brasil estará pressionado nos primeiros 15 minutos. Acho que tenho uma solução, mas é uma ideia que passarei aos jogadores no campo", disse Niko Kovac.

O fato de enfrentar o Brasil logo na primeira rodada do Grupo A é visto como uma vantagem pelo croata. "É melhor jogar contra eles no primeiro do que no segundo ou terceiro jogo. A pressão sobre o Brasil é enorme, todos sabem quais são suas expectativas. Não posso prometer nada, pois nosso grupo é o mais difícil da competição, mas vamos fazer nosso melhor para se classificar à próxima fase".

O treinador negou que a pressão também possa estar ao lado da Croácia, principalmente por contar com dois brasileiros naturalizados entre os convocados - o meia Sammir e o atacante Eduardo da Silva.

"Eles são nossos cidadãos, vão jogar pela Croácia e darão o melhor deles. Não importa quem estará do outro lado. Aprecio o amor deles pelo Brasil, mas eles são profissionais", afirmou.

Ao negar que esteja preocupado exclusivamente com Neymar, o treinador da seleção croata prometeu "jogo duro" contra os brasileiros na estreia.

"Não vou falar só sobre ele (Neymar). Acho que o time todo tem jogadores rápidos, não só no ataque, mas também no meio de campo. Em todas as posições (o Brasil) tem atletas de nível mundial. Tenho certeza que vão longe, mas o jogo contra nós será duro", disse.

Depois de enfrentar o Brasil na estreia, a Croácia joga contra Camarões - dia 18 de junho, na Arena da Amazônia, em Manaus - e México - dia 23, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

