Técnico chama Austrália renovada em pré-lista para Copa

O técnico da seleção da Austrália, Ange Postecoglou, anunciou a lista preliminar de 30 convocados visando a disputa da Copa do Mundo e apresentou uma relação renovada, apesar de ter incluído Mark Bresciano, Tim Cahill, Mark Milligan, Josh Kennedy e Luke Wilkshire, um quinteto que disputou os dois últimos Mundiais.

"Devo reconhecer que falta experiência, mas precisávamos de uma renovação. Tinha que fazer mudanças importantes, mas ao mesmo tempo estamos conscientes vamos à Copa do Mundo", disse Postecoglou, que assumiu a seleção da Austrália no ano passado, após Holger Osieck ser demitido depois da equipe levar goleadas de 6 a 0 do Brasil e da França.

A idade média dos jogadores é de 23 anos, o que já era esperado, pois o técnico havia adiantado que pretendia montar uma seleção pensando na Copa do Mundo de 2018. "Estamos diante de um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade e embarcamos para o Mundial sem pôr limites", completou o treinador, que chamou dez jogadores que atuam no futebol da Austrália.

As principais novidades da relação foram o zagueiro Bailey Wright, que disputa a terceira divisão do futebol inglês pelo Preston North End, e tem apenas 21 anos, e o atacante Ben Halloran, do alemão Fortuna Duesseldorf. O meio-campista Bresciano cumpriu recentemente uma suspensão de quatro meses, envolvido em uma transferência ilegal do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, para o Al Gharafa, do Catar, mas mesmo assim foi lembrado.

Postecoglou terá até o dia 2 de junho para divulgar o grupo definitivo de 23 jogadores da seleção australiana para a Copa do Mundo. No Brasil, a Austrália vai disputar o Grupo B, que conta com o Chile (13 de junho, Arena Pantanal), a Holanda (18 de junho, Beira-Rio), vice em 2010, e a Espanha (23 de junho, na Arena da Baixada), atual campeã mundial.

Confira a lista preliminar de convocados da Austrália:

Goleiros: Mark Birighitti, (Newcastle Jets), Eugene Galekovic (Adelaide United), Mitchell Langerak (Borussia Dortmund), Mat Ryan (Club Brugge).

Defensores: Jason Davidson (Heracles Almelo), Ivan Franjic (Brisbane Roar), Curtis Good (Newcastle United), Ryan McGowan (Shandong Luneng), Matthew Spiranovic, (Western Sydney Wanderers), Alex Wilkinson (Jeonbuk Hyundai), Luke Wilkshire (Dynamo Moscow), Bailey Wright (Preston North End)

Meio-campistas: Oliver Bozanic (Luzern), Mark Bresciano (Al Gharafa), Joshua Brilliante (Newcastle Jets), James Holland (Austria Wien), Mile Jedinak (Crystal Palace), Massimo Luongo (Swindon Town), Matthew McKay (Brisbane Roar), Mark Milligan (Melbourne Victory), Tommy Oar (Utrecht), Tommy Rogic (Melbourne Victory), Adam Sarota (Utrecht), James Troisi (Melboune Victory), Dario Vidosic (Sion).

Atacantes: Tim Cahill (New York Red Bulls), Ben Halloran (Fortuna Dusseldorf), Josh Kennedy (Nagoya Grampus), Matthew Leckie (FSV Frankfurt), Adam Taggart (Newcastle Jets).

