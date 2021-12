Tartaruga Cabeção vai dar uma de Polvo Paul na Copa 2014

Enviado especial a Praia do Forte - Nada de polvo ou urso panda. O posto de palpiteiro oficial sobre os resultados dos jogos da Copa do Mundo 2014, no Brasil, já tem dono. E o titular atende pelo nome de Cabeção, um macho da espécie Tartaruga Cabeçuda, de 27 anos de idade (de nome científico Caretta caretta).

Cabeção é um dos astros do Projeto Tamar e vive em uma das piscinas da sede baiana localizada na Praia do Forte, no Litoral Norte. Com 160 quilos de peso, ele foi eleito por A TARDE como o pitaqueiro oficial da Copa 2014.

Sem querer tirar onda de profeta ou vidente, ele vai apenas dar o seu pitaco, arriscando palpites em todos os jogos do Brasil na primeira fase e em quatro partidas - a definir, de acordo com o desenrolar da competição - das fases subsequentes, das oitavas de final até a grande decisão.

Tartaruga dos pitacos

A partir desta quinta-feira, 5, o leitor de A TARDE começa a se familiarizar com o palpiteiro Cabeção, tartaruga escalada para dar palpites sobre as partidas da Seleção Brasileira e outras neste Mundial.

O primeiro teste oficial, com o pitaco de Cabeção para o jogo amistoso entre Brasil e Sérvia, foi realizado exclusivamente para a A TARDE, que vai trazer os detalhes na sexta, 6.

Tido como um dos animais mais ativos e espertos do Projeto Tamar, que o adotou desde o nascimento, Cabeção faz sucesso como personagem em quadrinhos nas tirinhas 'Galera da Praia'.

Cabeção habita uma das piscinas do Projeto Tamar desde que foi encontrado pelos especialistas em uma desova na Praia do Forte. Ele é uma das atrações da garotada que visita o local e admira suas manobras na água com os seus 1,03 metro de carapaça.

O animal ainda é adolescente, explicam os profissionais que dele cuidam, e só atingirá a maturidade sexual aos 30. Mas esse é assunto para o futuro, já que a estimativa de vida da espécie é de 80 anos. E, ademais, durante o Mundial Cabeção estará ocupado como palpiteiro.

A brincadeira da qual Cabeção participará é uma forma também de chamar a atenção para a preservação das tartarugas marinhas. Quanto à espécie Cabeçuda, é conhecida popularmente assim devido aos 25cm de diâmetro da sua cabeça ser proporcionalmente avantajados em relação às de outras tartarugas. Em outras partes do Brasil, a espécie é também conhecida por Vovô de Aruanã ou Mestiça.

Cabeção vai estrear para o amistoso da Seleção nesta sexta (Foto: Lúcio Távora l Ag. A TARDE)

Dieta

Cabeção, como todos de sua espécie, é carnívoro. Peixes como corvina e sardinha são seus alimentos principais no centro de visitantes. O peso desses animais varia de 100 a 180 kg, porém, Cabeção segue dieta acompanhada para não passar dos 160 kg, comendo uma vez por dia cerca de 1,4 kg apenas. Isso não só o mantém saudável, como explica a veterinária Thaís Pires, mas também ágil para nadar firme em direção aos tratadores e, principalmente, às sardinhas.

"A gente não dá 100% sardinha porque ela possui 20% de gordura. A dieta é balanceada com corvina, que é um peixe com apenas 4% de gordura", diz o biólogo Gonzalo Rostan.

Bem tratado, Cabeção - que ao nascer tinha em torno de 20 gramas e 4,5 cm - faz exames de sangue duas vezes por ano. Dócil, o animal requer certos critérios de aproximação na água apenas por sua curiosidade. Daí haver o cuidado em orientar as cerca de 400 pessoas por dia que visitam o local na época da baixa estação - na alta, são cerca de 4 mil pessoas/dia.

"Ele não ataca, mas é curioso como um bebê. Quando observa algo diferente como a câmera aquática do fotógrafo, vai querer saber o que é e só sabe isso mordendo", alertou a veterinária Thaís.

Temperatura da areia

Para descobrir o sexo das tartarugas marinhas, os especialistas têm de esperar que a cauda do animal cresça. Se continuar diminuta, é fêmea. Sendo de grande proporção se torna óbvio que é um macho.

Cabeção, por exemplo, tem uma cauda de 45cm, mas só aos 15 anos os técnicos puderam afirmar que ele se tratava mesmo de um macho.

"A temperatura da areia determina o sexo da tartaruga: quando quente nascem mais fêmeas como aqui em nosso litoral baiano", explicou Rostan, acrescentando que, como elas também desovam no Sul e Sudeste, isso acaba equilibrando as espécies, já que naquelas regiões há maior ocorrência de machos.

