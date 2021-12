Tartaruga Cabeção bate na trave no palpite

O palpite da tartaruga Cabeção bateu na trave com o empate sem gols entre as seleções do Brasil e do México na terça-feira, 17. Na brincadeira idealizada por A TARDE e o Projeto Tamar, Cabeção apostou na vitória mexicana. Nas oportunidades anteriores, a tartaruga acertou seus palpites quando cravou as vitórias do Brasil no amistoso contra a Sérvia e na partida de estreia contra a Croácia.

O próximo palpite de Cabeção deve acontecer no sábado, 21, a dois dias da partida entre Brasil e Camarões, que será às 17 horas do dia 23, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

