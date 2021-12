A tartaruga Cabeção, escalada por A TARDE para assumir o lugar do polvo Paul neste Mundial, deu um susto nos torcedores ao palpitar quem vencerá o jogo de estreia da Copa do Mundo, dia 12. Primeiro, ela foi em direção ao empate, mas no final a palpiteira apostou que vai dar Brasil na cabeça.

A seleção canarinho jogará contra a Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo, às 17h.

A escolha pelo Brasil ocorreu nesta terça-feira, 10, na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. O palpite foi presenciado por vários veículos de comunicação nacionais e internacionais, além, claro, dos fãs de Cabeção, que fizeram questão de estar no momento do palpite.

Cabeção é um macho da espécie Tartaruga Cabeçuda, de 27 anos de idade (de nome científico Caretta caretta) e um dos astros do Projeto Tamar. Com 160 quilos de peso, ele foi eleito por A TARDE como o pitaqueiro oficial da Copa 2014.



Assista ao momento da escolha da tartaruga Cabeção

Da Redação Tartaruga Cabeção aposta na vitória do Brasil contra Croácia

adblock ativo