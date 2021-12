Taça do Mundial chegará a Salvador no dia 30 de abril

Começou nesta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro, a turnê da taça do Mundial do Brasil que percorrerá 28 cidades no Brasil. Em Salvador, a exposição será do dia 30 de abril a 1º de maio, das 9h às 21h, no Salvador Shopping.

Para quem quiser ver o troféu, é necessário participar da promoção "trocou-ganhou", promovida pela Coca-Cola, que é uma das patrocinadoras do Mundial. Basta trocar duas embalagens pet dos produtos da franquia, de dois litros ou duas embalagens de um litro de vidro retornável ou pet retornável.

A troca pode ser feita em pontos de venda conveniados onde as embalagens serão substituídas pelo vale-ingresso. Após a troca, deve-se agendar o dia e o horário no site da empresa.

Proteção contra toque

Objeto de desejo de todos, a taça pode ser tocada, na prática, por muito poucos. Apenas campeões mundiais e chefes de Estado têm o direito de manusear o troféu. No Rio de Janeiro, coube ao capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, apresentar a escultura criada pelo milanês Silvio Gazzaniga.

Após passar pelo Rio, o troféu segue para as outras 26 capitais brasileiras. Ainda em abril, segue para Porto (26 e 27 de abril), Belo Horizonte (28 e 29 de abril) e Salvador (30 de abril e 1º de maio).

Na primeira quinzena de maio, depois de Salvador, a taça segue para Cuiabá (2/5), Curitiba (dia 3/5), Florianópolis (dia 4/5), Campo Grande (dia 6/5), Goiânia (dia 7/5), Vitória (dia 8/5), Aracaju (9/5), Maceió (10/5), João Pessoa (11/5), São Luís (13/5), Palmas (14/5) e Macapá (15/5).

Por último, o troféu ficará exposto em Boa Vista (16/5), Rio Branco (17/5), Porto Velho (18/5), Manaus (19/5), Belém (20/5), Teresina (21/5), Natal (22/5), Recife (23 e 24 de maio), Fortaleza (dias 25 e 26) e Brasília (dias 27 e 28).

A taça encerra sua turnê mundial na cidade de São Paulo, que será o palco da cerimônia de abertura e do primeiro jogo da Copa do Mundo, no dia 12 de junho. Ela ficará exposta na capital paulista entre os dias 29 de maio e 1º de junho.

