Taça do Mundial chega dia 30 de abril para exposição em SSA

O pontapé inicial da Copa do Mundo será dado somente no dia 12 de junho e a primeira partida em Salvador acontecerá um dia depois. Mas a torcida baiana já poderá sentir um mês antes a sensação de vivenciar a competição nos dias 30 de abril e 1º de maio.

Isso porque a Fifa fará um tour com a taça pelas 27 capitais brasileiras, a partir do dia 22 de abril, e estará na capital baiana por dois dias. Antes de chegar em Salvador, o objeto de consumo dos atletas vai passar por Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Segundo a Fifa, o atual troféu nunca pertence definitivamente a nenhum país, já que os novos regulamentos declaram que ele permanecerá em posse da entidade. Cada campeão recebe uma réplica que serve de lembrança permanente da conquista. Os campeões recebem uma réplica banhada a ouro.

O material original mede 36,8 cm de altura e pesa 6,175 kg. A base contém duas camadas de malaquita semipreciosa, e a parte de baixo apresenta gravados o nome de cada país campeão e o ano de cada título desde 1974.

O Brasil vai em busca do seu sexto título mundial e é seguido pela Alemanha e Itália, com quatro, Uruguai e Argentina, com duas conquistas. Inglaterra, França e Espanha têm um título cada.

