Taça da Copa das Confederações no Grupo A TARDE

Membros do Comitê Organizador Local (COL) da Copa das Confederações de 2013 visitaram o Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 5. A taça da Copa das Confederações atraiu as atenções de jornalistas do grupo.

O troféu foi fabricado na Suíça e pesa cerca de 8 quilos. Banhado a ouro, para manuseá-lo, o representante do comitê precisou usar luvas. A nova taça é diferente da de 2013, porque o vencedor não vai precisar devolvê-la.

A Seleção Brasileira é tricampeã do torneio e corre em busca do tetra. Salvador sediará duas partidas da competição, que acontece de 15 a 30 de junho. Às 19h do dia 20 de junho, Nigéria e Uruguai se enfrentarão na Arena Fonte Nova. No dia 22, é a vez do esperado Brasil e Itália às 16h.

