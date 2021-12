Tabárez compara lance de derrota com filme de Woody Allen

O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, comparou na quarta-feira, 26, um lance da derrota para o Brasil, pelas semifinais da Copa das Confederações, com uma cena do filme "Ponto Final - Match Point", de Woody Allen.

"Cavani chutou e Julio César estava vencido. Foi como naquele filme do Woody Allen. Se a bola entrasse, mudaria tudo, mas se fosse para fora, continuaria na mesma. O Brasil não teria tempo para mais nada", disse o comandante da 'Celeste'.

No filme de Allen, que é baseado no tênis, o jogador tem uma bola decisiva e consegue fazer o ponto após a bola tocar na fita da rede.

Hoje, na reta final do jogo, Cavani chutou de esquerda, e a bola contou com desvio de Luiz Gustavo, tirando Júlio César da jogada, fazendo com que o goleiro apenas torcesse.

Tabárez destacou o segundo tempo e reconheceu os méritos do Brasil. "Temos que aceitar a derrota. Poderíamos ter vencido, tivemos oportunidades para isso e perdemos para uma grande equipe, na casa deles", declarou.

O Uruguai disputará o terceiro lugar contra o perdedor da outra semifinal, entre Espanha e Itália, no próximo domingo, em Salvador.

