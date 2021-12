Tabárez aumenta mistério no Uruguai; Suárez deve jogar

A filosofia uruguaia na Copa do Mundo é de tentar a vitória contra a Inglaterra a qualquer custo. Por isso, o técnico Óscar Tabárez usou a favor a ausência do zagueiro Lugano, seu capitão, para aumentar o mistério sobre a formação que usará como titular nesta quinta-feira, 19, em São Paulo. Como perdeu na estreia para a Costa Rica, o time sul-americano tem de vencer para manter viva a chance de classificação às oitavas de final.

Lugano não poderá jogar por causa de uma lesão no joelho esquerdo. O zagueiro já estava fazendo um trabalho especifico nos últimos dias, mas não conseguiu se recuperar. Além dele, o lateral direito Maxi Pereira cumprirá suspensão porque foi expulso na estreia diante dos costarriquenhos.

"Já definimos nossa tática para o jogo, mas a escalação vocês ñjornalistas] só vão ter acesso no dia do jogo", disse Tabárez, que não confirmou nem o substituto de Lugano e nem o atacante Luis Suárez, do Liverpool, como titular.

Suárez, que terminou o Campeonato Inglês com 31 gols, não participou da estreia porque não estava recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no final de maio. Mas nesta quarta, 18, ele treinou normalmente no gramado do Itaquerão. O camisa 9 é o principal nome da equipe atualmente e deve formar dupla com Cavani, ocupando assim a vaga de Diego Forlán. "Ele tem um potencial técnico e físico especiais. São componentes que, no seu devido momento, fizeram ele superar desafios na carreira. Na seleção também é assim. Para nós, é um jogador muito importante por suas condições técnicas", limitou-se a dizer Tábarez durante entrevista coletiva.

Outras mudanças

As dúvidas do Uruguai não se limitam a escolha do substituto de Lugano e a entrada de Suárez. Tabárez deve mudar as duas laterais e a composição do meio de campo. Álvaro Pereira, lateral esquerdo do São Paulo é favorito para entrar no jogo. Assim Cáceres deve ser deslocado para a lateral direita.

Na meia, Lodeiro deve substituir Stuani e aparecer ao lado de Cristian Rodríguez -Gaston Ramírez deve ser opção para o segundo tempo apenas. O volante Alvaro González está cotado para ficar com a vaga de Gargano, pois entrou bem na partida anterior e agradou o técnico. Já na zaga o substituto de Lugano deve ser Coates. Assim, a faixa de capitão ficará com Godín, um dos mais experientes.

O provável time titular do Uruguai deve ser: Muslera; Cáceres, Coates, Godín e Álvaro Pereira; Álvaro González e Arévallo Ríos; Cristian Rodríguez (Gastón Ramírez) e Lodeiro; Suárez e Cavani.

