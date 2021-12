Suíços prometem jogar no ataque

A Suíça desembarca nesta quinta-feira, 19, em Salvador sedenta por uma batalha de gols contra a França, na sexta-feira, 20, às 16h, na Fonte Nova. Animada pela virada com um gol no último lance do confronto com o Equador, o que não falta à seleção são motivações para usar uma estratégia ofensiva e, assim, vencer seus vizinhos europeus.



Uma das motivações é pôr fim ao estigma de uma equipe retrancada, que só sabe se defender. A forma como estreou bem, pressionando seu adversário do início ao fim do jogo até obter o triunfo, é um sinal de que o time atual não corresponde ao que se viu na história da Suíça em Mundiais.



Outro elemento motivador é o ambiente que cerca a partida. Nisso, até a consciência ecológica entra no bolo. O programa Gol Verde prometeu plantar 1.111 árvores na região de Porto Seguro, onde a Suíça está baseada, a cada gol marcado na Fonte Nova durante a Copa. Coincidência ou não, a arena baiana foi o palco das duas goleadas do torneio até aqui: Holanda 5x1 Espanha e Alemanha 4x0 Portugal.



E é para manter a média de gols do estádio que a Suíça se compromete ao ir a campo amanhã. "Legal essa iniciativa sobre as árvores. Estamos a fim de fazer nossa parte. Será um jogo ofensivo. Até porque a França também tem grandes atacantes. E nós queremos provar nossa capacidade. Na Copa passada, estreamos vencendo por 1 a 0 a Espanha, que terminaria campeã. Depois, porém, fomos injustiçados com gol mal anulado e expulsões injustas. Contudo, não quero falar de arbitragem. Em 2014, é a hora de mostramos nosso valor", declarou Lichtsteiner, um dos destaques do time.



Quando perguntado sobre se ia rolar mais uma goleada na Fonte Nova, o lateral, em tom relaxado, se divertiu. "Goleada?! Para quem (risos)? A França, mesmo sem Ribery, é um time extraordinário. Quando penso em uma nova goleada na Fonte Nova, tenho receio de sermos nós a sofrer (risos). Na verdade, acho que vai ser um jogo muito igual e ofensivo. Não prometo goleada, mas prometo um jogo bonito de se ver. E estamos confiantes em vencer", disse.



Já o atacante Seferovic, que entrou no segundo tempo contra o Equador para marcar o gol da vitória aos 48 minutos, tem grandes chances de começar jogando amanhã. Além do enorme respeito pelos franceses, mostra também uma motivação extraordinária com o jogo.



"Acho que a França tem até um pequeno favoritismo. Para vencê-la, teremos que dar mais de 100%. E eu estou pronto para isso. Nossa equipe atual é jovem e está faminta por vitórias e gols. Contra a França, de vocação ofensiva, vamos tentar nos valer dos espaços que ele deixarão na defesa. É a fraqueza deles e queremos nos aproveitar disso", declarou o jovem centroavante de 22 anos.

