Suíça na Bahia: inauguração do estádio é adiada

As famosas histórias de que brasileiros deixam tudo para em cima da hora ganhou na segunda-feira, 2, mais um capítulo. A inauguração do estádio de Porto Seguro como centro de treinamento da Suíça na Copa do Mundo, que estava marcada para esta terça, 3, foi adiada. A previsão agora é que ela ocorra só na sexta-feira ou, até mesmo, no sábado.

O curioso, porém, é que sábado é o dia que a seleção europeia chega à cidade. No domingo, ela dá início a suas sessões de treino.

O argumento para o adiamento, solicitado pela prefeitura local, foi que, embora o estádio já esteja pronto por dentro, ainda precisa de reparos em seu lado externo. O entorno do espaço seguirá recebendo melhorias nos próximos dias.

Escolhido pela Seleção da Suíça como seu centro de treinamento em dezembro passado, dias após o sorteio dos grupos da Copa (que colocou a equipe fazendo o jogo contra a França, seu segundo no torneio, em Salvador), o estádio de Porto Seguro, que estava em estado de semi-abandono, começou, ainda em 2013, a sua reforma para receber os suíços.

No total, foram gastos R$ 4,2 milhões com as obras. O estádio teve as arquibancadas reformadas, ganhou uma iluminação mais moderna e novos vestiários. O gramado e a sua drenagem foram completamente trocados. O atual sistema, agora, possui o famoso 'padrão-Fifa' de qualidade.

adblock ativo