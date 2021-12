Suiça ganha da Servia e Brasil precisa apenas de uma empate para se classificar

Com a vitória da Suíça em cima da Servia, o Brasil só precisa empatar com os sérvios para se garantir, no minimo em segundo, e se classificar para as oitavas de final do mundial.

Os resultados de hoje garantiram a primeira posição a nossa seleção, empatada com a Suíça no total de pontos, mas com melhor saldo de gols.

Passando para a segunda fase, a depender da posição, o Brasil pegará o primeiro ou o segundo colocado do grupo F - que ainda terá sua segunda rodada neste sábado, 23 - , composto por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

