Suíça faz três em Honduras e pega Argentina nas oitavas

Honduras e Suíça fizeram mais uma "decisão" nesta quarta-feira, 25, na Arena Amazônia, em Manaus, pelo Grupo E da Copa do Mundo. E o time dos Alpes europeus levou a maior, carimbando a sua vaga nas oitavas de final ao vencer o duelo por 3 a 0, três gols de Shaqiri. Com o resultado, os suíços encaram agora a Argentina, na próxima terça, no Itaquerão, a partir das 13 horas - e os hondurenhos se despedem sem nenhum ponto.

Na despedida da Arena Amazônia da Copa, e com a presença de um torcedor ilustre, o presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, que torcia pela seleção do seu país, o confronto repetia a "decisão" do Mundial da África do Sul, em 2010. Há exatos quatro anos, no mesmo dia, as duas equipes entraram em campo na fase de grupos com chances de classificação e ficaram no empate sem gols, o que eliminou ambas.

O jogo

Logo aos dois minutos, a Suíça quase marcou com bela jogada de Drmic, que estreava no time europeu, ao cruzar para o meio da área rasteiro. Shaquiri entrou e chutou em cima do goleiro Valladares, perdendo uma oportunidade incrível. Na volta, Xhaka foi travado pela zaga hondurenha e depois cometeu falta.

Aos 5 minutos, Shaqiri surpreendeu a todos com uma bomba no ângulo de Valladares, sem chance para o goleiro hondurenho, abrindo o placar para a Suíça e botando fogo no confronto. Com um ritmo bem rápido, Honduras saiu para pressionar o time europeu, que recuou, esperando uma oportunidade para ampliar o marcador no contra-ataque.

E a tática surtiu efeito. Em bola roubada por Shaquiri, o meia-atacante suíço sofreu falta, aos 15. Na cobrança, Xhaka carimbou a barreira. Com o passar do tempo, a Suíça avançou mais e começou a trocar passes na intermediária de Honduras. Aos 19, o autor do gol arriscou fraco, rasteiro, e a bola saiu à esquerda de Valladares. Aos 25, uma jogada bizarra do time hondurenho chamou a atenção no meio-campo. Em disputa de bola no ar, Figueroa aplicou "um golpe" em seu companheiro Claros, deixando o meia de Honduras no chão com dores no peito. Após a parada, ele levantou e o jogo seguiu.

Mas aos 30 minutos, em bola roubada por Mehmedi na intermediária defensiva, o contra-ataque dos europeus funcionou. Inler ligou rápido Drmic, que encontrou Shaqiri entre os zagueiros. O jogador do Bayern de Munique recebeu e fuzilou no canto de Valladares, ampliando para a Suíça, que era melhor no duelo.

Aos 38 minutos, em um misto de parada técnica e substituição, o árbitro argentino Nestor Pitana deixou os jogadores de ambas as equipes se hidratarem à beira do gramado. O atacante Costly saiu machucado para dar lugar a Jerry Palacios. Depois da parada, a Suíça voltava a ameaçar a meta de Valladares. Aos 42, em jogada rápida pela esquerda, Shaqiri, em partida inspirada, achou Drmic livre na área. O atacante chutou em cima do goleiro. Mas os suíços não desistiam de ampliar o marcador. Aos 46, novamente Shaqiri encontrou Xhaka livre na área. Mas Valladares saiu bem e impediu outro gol dos europeus.

Na volta do intervalo, Honduras voltou mais atuante e buscando o gol. O time latino-americano assustou em jogada boba de Palacios, que cruzou despretensiosamente para a área. Bengtson quase completou para o gol, em bobeira da zaga suíça, com a bola saindo pela linha de fundo. Aos 6, na sequência, Bengtson tirou de Benaglio e poderia encher o pé para abrir o marcador para seu time. O atacante cruzou fraco e o lateral suíço Rodriguez tirou quase em cima da linha.

A Suíça só voltou a ameaçar aos 12 minutos, com Drmic, em passe fantástico de Shaqiri. O atacante recebeu livre, mas chutou fraco para a fácil defesa de Valladares. De novo, aos 15, Shaquiri quase marcava seu terceiro no jogo, o terceiro de sua seleção, ao receber passe na medida de Mehmedi. O atacante do Bayern concluiu rápido para defesa com o ombro de Valladares.

Mas Honduras não jogava a toalha. Em outro lançamento de Wilson Palacios, Jerry Palacios entrou na área pela esquerda e foi derrubado por Djourou quando ia concluir para o gol. O árbitro argentino não marcou nada e os hondurenhos reclamaram muito de pênalti. Em outro lance, agora aos 22, os hondurenhos quase marcaram em bola levantada por Chavez da esquerda que Jerry Palacios cabeceou para o meio da área. O zagueiro Schär tirou quase em cima da linha para salvar a Suíça, que apostava na França para segurar o Equador no Maracanã, já que o duelo continuava empatado e classificava os suíços para as oitavas de final.

Mas aos 25, Shaqiri aliviou a situação para a Suíça, no momento em que Honduras estava melhor. Em jogada rápida pela esquerda, num contra-ataque fulminante, Rodriguez lançou para Drmic, que passou por Bernardez e rolou para o meia-atacante do Bayern de Munique. O suíço completou com classe para fazer o seu terceiro no duelo e praticamente classificar os suíços para as oitavas de final do Mundial.

Com este gol, Shaqiri entrava para o seleto grupo de 51 jogadores que marcaram três gols em uma partida de Copa, formado por Eusébio, Paolo Rossi, Gerd Müller e Butragueño, entre outros.

Aos 34, um "milagre" de Benaglio mantinha o placar inalterado. Em boa jogada pela esquerda, Chavez cruzou na cabeça de Bengtson, que cabeceou para o chão, com excelente defesa do goleiro suíço. Aos 36, a Suíça respondeu com Mehmedi, que obrigou Valladares a praticar mais uma boa defesa. Aos 37, Inler arriscou de longe e novamente o goleiro de Honduras pegou em dois tempos.

O time hondurenho tentava fazer o gol de honra antes de sair da Copa do Mundo. Em jogada pela direita, Jerry Palacios chutou cruzado, mas ninguém entrou para completar e a bola saiu pela linha de fundo. Mas os latino-americanos não conseguiram seu intento e a Suíça deixava o campo com os 3 a 0.

