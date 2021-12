Suíça e França duelam com lance a lance ao vivo no portal

Suíça e França fazem jogo decisivo nesta sexta-feira, 20, na Fonte Nova, com transmissão ao vivo do lance a lance da partida no Portal A TARDE.

As duas seleções duelam no estádio das goleadas com a obrigação de não deixar o espetáculo cair. Em dois jogos, a média foi de cinco gols por partida.

No primeiro, a Holanda despachou a Espanha por 5 a 1. Alguns dias depois, foi a vez da Alemanha sapecar 4 a 0 na Portugal do craque Cristiano Ronaldo.

A França, na primeira rodada, goleou Honduras por 3 a 0. Para o técnico francês Didier Deschamps, na Fonte Nova a tarefa será árdua, mas vai tentar premiar o público com muita emoção.

Já a Suíça venceu o Equador, por 2 a 1, na primeira rodada, com o gol da virada nos acréscimos. O técnico Ottmar Hitzfeld garante que a má exibição ficou para trás.

adblock ativo