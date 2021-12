Suíça dá prévia do futebol retrancado que virá à Bahia

Em amistoso contra a fraca seleção peruana, a Suíça, que vai treinar em Porto Seguro e jogará sua segunda partida da Copa em Salvador, demorou para garantir a vitória por 2 a 0. A partida ocorreu na cidade suíça de Lucerna.

O suado resultado foi consequência de seu já conhecido futebol eficiente na defesa, mas de pouca qualidade ofensiva. Contra um desinteressado e puramente defensivo Peru, os gols quase que não saíram.

O lateral-direito Stephan Lichtsteiner, de cabeça, abriu o placar só aos 33 minutos do segundo tempo. Shaqiri, jogador de qualidade técnica mais apurada do time, mas que ficou no banco por todo o primeiro tempo, marcou o segundo aos 39.

Até então, os suíços haviam criado poucas chances contra os sul-americanos, que jogaram desfalcados de jogadores como Claudio Pizarro, Jefferson Farfan e Carlos Zambranol. O lateral-esquerdo Ricardo Rodriguez foi considerado o melhor jogador da partida.

Sem data de inauguração

O estádio de Porto Seguro deveria, mas não foi inaugurado nesta terça-feira, 3. O evento ainda segue sem data. A Suíça tem seu primeiro treino no local marcado para este domingo.

No sábado, 7, é o dia da chegada da seleção da Suíça a Porto Seguro. Ela tem desembarque previsto para o fim da tarde.

