Suíça busca vaga nas oitavas contra algoz de 2010

Pela segunda vez seguida, a seleção da Suíça decidirá seu futuro em uma Copa do Mundo em um duelo contra Honduras. As duas equipes entram em campo às 17h desta quarta-feira, 25, na Arena Amazônia, em Manaus, pela última rodada do Grupo E. O jogo reedita o confronto que selou a eliminação da equipe europeia da Copa da África do Sul, em 2010.

Na ocasião, a partida terminou em 0 a 0 e acabou com as chances dos suíços. Agora a Suíça precisa vencer ou empatar com os hondurenhos e torcer por uma vitória da França contra o Equador, com quem está empatada com três pontos. "Será como uma final de Copa do Mundo", afirmou o meia Xhaka. "Precisamos lutar e correr uns pelos outros. Precisamos derrotar Honduras, não tem mais o que dizer", completou.

O time, porém, tem muitas dificuldades, tanto no ataque quanto na defesa. Sofreu para vencer o Equador, por 2 a 1, na estreia, e levou cinco gols da França em seguida. Sem uma equipe estável, o técnico Ottmar Hitzfeld anda quebrando a cabeça para compor o time titular. Há dúvidas em todos os setores. Na defesa, o zagueiro Van Bergen foi cortado devido a uma lesão, e em seu lugar, entrou o contestado Senderos.

O novo defensor foi bastante criticado após falhar no quarto gol francês. No meio de campo, Behrami entrou bem contra o Equador, mas foi mal contra a França. Já no ataque a dúvida é entre Drmic e Seferovic. Já eliminada, Honduras busca sua primeira vitória na Copa. Lanterna do grupo, o time caribenho perdeu os dois primeiros jogos: 3 a 0 para a França e 2 a 1 para o Equador. Para o jogo, o técnico Luis Suárez terá a volta do volante Palacios, que cumpriu suspensão no jogo contra a França.

