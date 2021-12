Suécia e Coreia do Sul abrem quinto dia de Copa do Mundo

A derrota da Alemanha para o México promete embolar o Grupo F. De olho na oportunidade de largar na frente dos atuais campeões, Suécia e Coreia do Sul entram em campo hoje, às 9h, em Níjni Novgorod. As duas seleções chegaram na Rússia com poucas chances de classificação, mas podem começar a reescrever essa história logo mais.

Falar na Suécia e não lembrar de Zlatan Ibrahimovic é um desafio e tanto. O maior jogador sueco de todos os tempos não entrou na lista dos 23 que vão jogar o Mundial, mas nem por isso deixa de ser assunto na seleção. Ontem, na véspera da estreia na Copa, o treinador Janne Andersson fez questão de negar qualquer contato do astro com o grupo que está na Rússia.

"Não há conexão entre ele e nós, ou qualquer um dos outros jogadores. Estamos trabalhando com esse grupo", reforçou o técnico, ao negar que Ibra iria conversar com os jogadores suecos antes da estreia contra Coreia do Sul.

Se pudesse contar com Ibrahimovic, talvez a seleção não estivesse passando por problemas no ataque. Nos dois últimos amistosos antes da Copa, a Suécia não passou de empates sem gols contra Peru e Dinamarca. A seca do ataque também foi analisada por Janne Andersson.

"Esperamos marcar amanhã (hoje). Há muitas maneiras diferentes para marcar, depende de como jogarmos. (...) É bom ter variação para marcar, não pudemos criar tanto nos últimos jogos, mas enfrentamos defesas muito fechadas e time que estão entre os melhores do mundo", avaliou o treinador.

No embalo de Son

A Coreia do Sul foi semifinalista quando sediou a Copa, ao lado do Japão, em 2002. Para voltar a surpreender o mundo e repetir a façanha, os sul-coreanos apostam todas as suas fichas em Son Heung-min.

Acostumado a fazer papel de coadjuvante, o versátil atacante do Tottenham vai precisar atuar como protagonista para comandar seu país na Rússia. Esse será o segundo Mundial de Son, que esteve no Brasil, em 2014, mas não passou da primeira fase, com um empate e duas derrotas.

adblock ativo