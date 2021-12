Suárez treina com equipe uruguaia após cirurgia no joelho

O atacante Luis Suárez se reintegrou nesta segunda-feira, 2, ao treino da equipe uruguaia e realizou exercícios, depois de passar por uma cirurgia no joelho que deixou os torcedores da "celeste" na expectativa sobre sua recuperação para a Copa do Mundo.

O goleador, que há dez dias passou por uma intervenção cirúrgica devido a uma lesão no menisco sofrida por uma contusão durante o último jogo da temporada com o Liverpool inglês, já começou a fazer exercícios diferenciados para participar dos treinos no Brasil.

"Está fazendo musculação e caminhada contínua, caminha sem sentir dor. Mantemos a mesma posição do controle contínuo dia a dia e, de acordo com a tolerância do que está fazendo, iremos incrementando as cargas", disse o médico da seleção uruguaia, Alberto Pan, durante entrevista a jornalista.

Suárez foi confirmado no sábado na convocação dos 23 jogadores, embora ainda não haja certeza se vai disputar o jogo contra a Costa Rica no dia 14 de junho, a estreia da "celeste" na Copa. O Uruguai, que integra o Grupo D, também jogará contra a Inglaterra dia 19 de junho, e contra a Itália cinco dias depois.

adblock ativo