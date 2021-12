Suárez tem o direito de ser ouvido, diz porta-voz da Fifa

Investigado por supostamente ter mordido o zagueiro Giorgio Chiellini durante a vitória por 1 a 0 do Uruguai sobre a Itália, na terça-feira, 24, o atacante Luis Suárez não deve vir ao Rio para apresentar sua versão do lance que pode tirá-lo do restante da Copa do Mundo.

O atacante do Liverpool e da seleção uruguaia tem até as 17h desta quarta-feira, 25, para fazer sua defesa para o comitê disciplinar da Fifa. "O jogador tem todo o direito de ser ouvido", disse a porta-voz da entidade, Delia Fischer. Segundo a Fifa, é impossível saber de antemão qual o tamanho da punição que o jogador pode receber.

É preciso antes que o comitê disciplinar reúna todas as informações sobre o caso para saber qual é o artigo exato do código disciplinar em que Suárez pode ser indiciado. "Devemos dar novas informações hoje no fim do dia ou amanhã", adicionou Fischer.

O lance aconteceu no segundo tempo da partida que classificou os uruguaios para as oitavas de final da Copa e foi ignorado pelo árbitro Marco Rodríguez, apesar das reivindicações de Chiellini, que mostrou a marca dos dentes do atacante em seu ombro esquerdo, e dos outros jogadores da seleção italiana.

A Fifa se baseou no artigo 77.b de seu Código Disciplinar, que permite a imposição de punições retroativas diante de "erros óbvios" do árbitro. O artigo foi introduzido no regulamento em 2010, mas jamais foi aplicado. A Fifa, no entanto, já determinou punições, em outras ocasiões, baseada em imagens de vídeo.

A primeira vez foi durante a Copa dos Estados Unidos, em 1994, quando suspendeu por sete partidas o italiano Mauro Tassotti, que quebrou o nariz do espanhol Luis Enrique, atual treinador do Barcelona, com uma cotovelada dentro da área, sem que o árbitro percebesse, durante as quartas de final em Boston.

Luis Suárez, após o fim da partida contra a Itália, justificou sua ação da seguinte maneira: "São coisas do jogo. Me choquei com seu ombro, mas não houve nada. Somos todos jogadores de futebol". Em 2013, o atacante uruguaio do Liverpool foi suspenso por dez partidas no Campeonato Inglês por morder o defensor do Chelsea, o sérvio Branislav Ivanovic. Além disso, quando atuava pelo Ajax, da Holanda, pegou um gancho de sete partidas em 2010 por ter mordido o holandês Otman Bakkal, do PSV..

