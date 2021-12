Principal jogador da seleção uruguaia, o atacante Luis Suárez corre risco de não disputar mais nenhuma partida da Copa do Mundo. A Fifa irá investigar o jogador do Liverpool pela suposta mordida dada no zagueiro italiano Giorgio Chiellini, nesta terça-feira, 24, na vitória por 1 a 0 que classificou os bicampeões mundiais para as oitavas de final.

O lance aconteceu dentro da área italiana, no segundo tempo, e foi ignorado pelo árbitro mexicano Marco Rodríguez. Mesmo sem ter sido expulso, Suárez pode ser suspenso pelo comitê disciplinar da Fifa depois de uma análise do vídeo da partida. O órgão também irá analisar a súmula e conversar com o juiz sobre o fato.

O expediente do vídeo foi usado em 1994, quando o lateral italiano Mauro Tassotti foi penalizado com a ajuda do vídeo por uma cotovelada dada no espanhol Luis Enrique e perdeu a final da Copa. Se punido, Suárez pode ser afastado de forma leve (uma ou duas partidas ) ou servir como exemplo e ficar fora até o fim do Mundial. A expectativa é que a o comitê disciplinar defina a situação do atacante antes da próxima partida do Uruguai, no sábado.

O astro já foi suspenso duas vezes, na Holanda e na Inglaterra, por usar seus proeminentes dentes em agressões. Em novembro de 2010, a Federação Holandesa de Futebol o afastou por sete jogos do Ajax devido a uma dentada no ombro do meia-atacante Otman Bakkal, do PSV Eindhoven. Em abril do ano passado, Suárez recebeu punição de dez partidas do Liverpool por causa de uma mordida no braço do lateral direito sérvio Ivanovic, do Chelsea.

Rafael Reis Suárez pode perder Copa após mordida; Fifa irá investigar

