Steven Gerrard reflete sobre futuro com a seleção inglesa

O capitão da Inglaterra, o meia Steven Gerrard, admitiu neste domingo estar pensando sobre o futuro, após a eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo, mas negou estar prestes a anunciar a aposentadoria da seleção.

"Não é certo que haverá um anúncio na próxima semana", declarou o meia do Liverpool em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, dois dias depois de confirmada a eliminação da Inglaterra, que perdeu as duas partidas que jogou no Mundial.

"Falei com o técnico (Roy Hodgson) para pedir um pouco de tempo para pensar sobre meu futuro com a seleção. Não vou apressar minha decisão", explicou.

Gerrard, que vestiu a camisa da seleção principal da Inglaterra pela primeira vez em 2000, fará sua partida de número 114 pela equipe nacional nesta terça-feira, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa Rica, em Belo Horizonte, e ficará a uma do recorde do compatriota David Beckham.

adblock ativo