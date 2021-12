SSP inicia operação de segurança para a Copa no dia 3

A operação da Secretaria de Segurança Pública para a Copa do Mundo começa no próximo dia 3 de junho, com a chegada da seleção da Croácia à capital baiana. Planejada em parceria com a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, órgão do Ministério da Justiça, a ação usa procedimentos desenvolvidos na Bahia, considerado, segundo o Governo do Estado, o melhor esquema de segurança da Copa das Confederações, realizada nas 12 sedes, incluindo Salvador, em junho do ano passado.

Esta fase do plano de segurança envolve a proteção de autoridades, delegações, instalações e áreas de interesse operacional ligadas diretamente ao evento, como o entorno do estádio, as rotas das delegações e os centros de treinamento. De acordo com o tenente-coronel Marcos Oliveira, gerente de Planejamento Integrado do Centro de Comando e Controle e presidente da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos, já foram realizados simulados e haverá um ensaio geral no dia 4 de junho, além de um evento teste (jogo entre Croácia e Austrália, no dia 6, às 20h, em Pituaçu).

Antes mesmo do início da operação, observa Oliveira, pequenas ações de policiamento ostensivo estão sendo desenvolvidas e de prevenção em locais como Porto Seguro, além de algumas operações de repressão em áreas de alto índice de criminalidade.

