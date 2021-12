Sorteio da Copa terá apresentação de Fernanda Lima

A Fifa confirmou nesta segunda-feira, 25, que a cerimônia do Sorteio da Copa do Mundo de 2014 será apresentada por Fernanda Lima e seu marido Rodrigo Hilbert. No evento, a ser realizado no dia 6 de dezembro, na Costa do Sauipe, o casal terá a companhia musical de Alcione, também confirmada nesta segunda, além de Olodum, Emicida e Margareth Menezes, anunciados previamente.

A apresentadora da TV Globo e o ator haviam participado em 2010 do lançamento do emblema oficial da Copa, em Johanesburgo, na África do Sul. Um ano depois, Fernanda Lima conduziu o sorteio preliminar do Mundial, no Rio de Janeiro.

"A escolha do corpo artístico formado pelas atrações musicais e apresentadores foi particularmente embasada em dois dos cinco pilares que representam o Brasil e que inspiraram o slogan "Juntos num só ritmo" - sociedade coesa e terra da alegria", explicou a Fifa, no texto de divulgação do evento.

